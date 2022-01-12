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Сенатор оценил требование США объяснить военные учения на территории России

Сенатор Джабаров оценил требование США объяснить военные учения на территории России

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Требование США объяснить военные учения рядом с границей Украины является «политическим хамством» и указывает на нежелание американской стороны конструктивно обсуждать ситуацию в регионе. Об этом первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил «Известиям».

Джабаров оценил вопросы, касающиеся передвижения российских войск по собственной территории, назвав их исключительно внутренним делом России.

«Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то. Это ваше внутреннее дело. Что вы лезете к нам?» — задался вопросом он.

Сенатор считает, что такого рода заявления выходят за пределы конструктивной повестки, и российской стороне не стоит на них отвечать.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в рамках деэскалации ситуации на Украине Россия должна отвести войска от границы Украины, а также представить разъяснения по поводу проводимых в регионе военных учений.

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Роман Кирьянов
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