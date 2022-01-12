Госдеп США выступил с заявлением из-за учений на западе России

Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что Москва в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе России учений или полностью их прекратит, с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, ролик опубликован в YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Атмосфера деэскалации

По словам дипломата, деэскалация предполагает возвращение российских военнослужащих в казармы. Вашингтон намерен добиться от Москвы разъяснений по поводу маневров возле границ Украины или их прекращение. В США отметили, что тяжелое вооружение должно вернуться в места обычного хранения.

В данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места их обычного хранения Нед Прайс представитель Госдепартамента США

Прайс добавил, что российско-американские переговоры нужно проводить в «атмосфере деэскалации». Прайс призвал к прозрачности «вокруг любых легитимных учений на российской территории».

Учения на западе России

Западный военный округ (ЗВО) днем во вторник, 11 января, объявил о начале учений на полигонах, которые граничат с Украиной. Тренировки военных пройдут на объектах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Кроме того, занятия проводятся в Смоленской области.

Министерство обороны заявило об участии в маневрах трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО. Части отработают марши при воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Три тысячи военных гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО участвуют в учениях

Среди целей, поставленных военным, отработка боевого сотрудничества различных формирований, повышение профессионального мастерства и освоение новой тактики выполнения огневых задач.

Минобороны уточнило, что в маневрах участвуют танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Всего в них задействуют до 300 единиц боевой техники.

Ответ России

11 января посольство России ответило на призывы Вашингтона «отвести войска» от Украины и заявило, что страна продолжит учения на своей территории. Дипломаты напомнили, что дислокация войск внутри страны — это суверенное дело России.

Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности посольство России в Вашингтоне

Западные страны на протяжении нескольких месяцев заявляют о том, что российская армия якобы готовится к «вторжению» на Украину. По мнению Вашингтона, она нападет на соседнее государство весной.

Россия заверила партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Об этом речь шла, в том числе, на переговорах по гарантиям безопасности и стратегической стабильности в Женеве, которые прошли 10 января.

При этом Кремль обеспокоен активностью США в Черном море и возможностью размещения военных НАТО на Украине.