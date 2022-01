Назван худший в мире банк

Китайский банк Minsheng Banking Corp. оказался одной из главных жертв долгового кризиса в сфере недвижимости, который потряс крупнейшую экономику Азии, пишет Bloomberg.

Из-за растущей задолженности по кредитам акции Minsheng рухнули на 31 процент за 12 месяцев. Это худший результат в индексе Bloomberg World Banks, в который входят 155 финансовых организаций мира.

Банк был основан в 1996 году как первый в Китае негосударственный кредитор. Теперь Minsheng назвал выбивание долгов заемщиков главным приоритетом на 2022 год. Также он планирует вдвое снизить заработную плату некоторым сотрудникам.

Бедственное положение банка усиливают последствия репрессивных мер председателя КНР Си Цзиньпина в сфере недвижимости, отмечает издание. В целом Minsheng одолжил около 130 миллиардов юаней (20 миллиардов долларов) застройщикам с высоким уровнем риска. Банку потребуются годы, чтобы справиться с проблемными долгами, уверены эксперты.

«Стремление к высокому росту и доходам для своих частных акционеров подтолкнуло банк к большому количеству инвестиций с высоким риском», — сказал директор пекинского инвестиционного банка Chanson&Co. Шен Мэн. Minsheng является одним из крупнейших кредиторов Evergrande с заложенностью в 29 миллиардов юаней (более 4 миллиардов долларов).

Minsheng также был крупным кредитором других проблемных застройщиков, включая China Fortune Land Development Co., Sichuan Languang Development Co. и Tahoe Group Co. По состоянию на 30 июня банк суммарно выдал кредитов на недвижимость на 417 миллиардов юаней (65 миллиардов долларов) с начала 2021 года, что почти вдвое превышает уровень пятилетней давности.

К опасениям инвесторов добавляются вопросы о корпоративном управлении Minsheng. За последние три года банк был оштрафован как минимум на три штрафа по 100 миллионов юаней (15 миллионов долларов) каждый — больше, чем любой из его конкурентов.

Отношения банка с одним из его крупнейших акционеров, China Oceanwide Holdings Ltd. Лу, также вызвали удивление аналитиков. Minsheng предоставила Oceanwide кредитную линию на 21,6 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов) в декабре после того, как девелопер объявил дефолт по долларовым облигациям.

Ранее китайский гигант на рынке недвижимости Evergrande не смог выплатить обязательства по долгам. Рейтинговое агентство Fitch объявило о его дефолте, снизив рейтинг Evergrande до «ограниченного дефолта» из-за невыплат в нужный срок купона на 82,5 миллиона долларов.