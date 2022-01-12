Стилисты назвали любимый предмет одежды голливудских звезд

Стилисты портала Who What Wear назвали любимый предмет одежды популярных знаменитостей. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о базовой облегающей водолазке-боди черного или белого цвета. По словам редактора Максин Эггенбергер (Maxine Eggenberger), почти каждая голливудская звезда выходила на публику в такой вещи. Среди главных поклонниц боди она выделила актрис Натали Портман, Приянку Чопру и супермодель Джиджи Хадид.

Так, например, Портман попала в объектив папарацци в водолазке черного цвета в сочетании с серыми брюками и строгим пиджаком с принтом гусиная лапка. В свою очередь, 26-летняя Хадид надела такой же боди с бежевой клетчатой рубашкой и голубыми джинсами свободного кроя. Приянка Чопра отдала предпочтение белой водолазке: ее запечатлели в брюках, укороченной меховой куртке салатового оттенка и в солнцезащитных очках.

В материале отмечается, что данный предмет одежды удачно сочетается с брюками и юбками на высокой талии, поскольку его не приходится тщательно заправлять во избежание искажения силуэта фигуры.

В августе 2021 года журналистка портала Who What Wear назвала способ выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер подчеркнула, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные образы смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.