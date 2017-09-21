Пижамная вечеринка

Вокруг еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда» продолжают ломать копья — точнее, уже жечь машины и громить кинотеатры. Условно православная общественность возмущается «безнравственностью» картины, условно либеральная встает не очень уверенной стеной на защиту права художника на самовыражение. Меж тем до сих пор даже неясно, вошла ли в финальную версию «Матильды» рискованная любовная сцена между цесаревичем Николаем Александровичем и балериной Кшесинской. Как режиссер и костюмеры решили (да и решали ли вообще) вопрос с нижним бельем героев, неизвестно. Но в реальной жизни высших классов конца XIX столетия оперативно раздеться для не вполне законного секса было настоящей проблемой.

Семь покровов

Мы недаром отметили, что трудности при одевании и раздевании ожидали в основном состоятельных дам — исключение составляли разве что девушки с пониженной социальной ответственностью (впрочем, не особо бедствовавшие — как и сегодня). Женское нижнее белье в нынешнем понимании вообще появилось лишь в начале XIX века — до того слабый пол довольствовался одними нижними юбками. Жены и дочери бедняков, хотя и присоединились с течением времени к общему тренду на ношение панталон, все же не могли позволить себе лишней роскоши — еще в 1900-е годы в самой богатой и развитой державе того времени, Великобритании, многие женщины были вынуждены шить себе исподнее из старых мешков из-под муки.

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Однако дамы из общества, разумеется, могли себе позволить полный набор белья. И он был весьма сложен. Снявшей платье женщине необходимо было избавиться от нижней юбки из полотна. Вошедший в моду в последнее десятилетие XIX века S-образный силуэт с акцентированной линией ягодиц требовал специальной подушечки-турнюра, приподнимавшей подол сзади. Открепив турнюр, для чего обычно требовалась посторонняя помощь (к концу 1890-х, впрочем, они уже выходили из моды, так что вполне вероятно, что юная Матильда обходилась и без этого аксессуара), пылающая страстью дама могла приступить к демонтажу льняной кофточки-чехла на корсете и второй, легкой нижней юбки.

Фото: Digital Public Library of America Перед Первой мировой в женском белье произошли значительные изменения: окончательно исчезли корсеты, а панталоны стали более узкими. Появились и первые цельные комплекты — прообраз современных боди. 1 /3

Для следующего шага помощь была уже совершенно необходима — расшнуровать корсет самостоятельно не представлялось никакой возможности, застежка (на исходе эпохи корсета она, впрочем, была уже на крючках) располагалась на спине. Вздохнув полной грудью, женщина оставалась в тонкой сорочке, чулках и панталонах. Чулки вплоть до 1920-х носили в основном по старинке, на подвязках. Изобретенный в 1876 году во Франции пояс для чулок долгое время считался аксессуаром скорее медицинским, нежели модным. Сами чулки, как и в наше время, воспринимались как эротическая деталь, но приличной женщине заниматься сексом, не сняв их, было совершенно немыслимо — это шокировало бы партнера до глубины души (даже если речь шла об адюльтере или добрачной связи). Секс в чулках, «на скорую руку», был прерогативой исключительно работниц борделей.

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Панталоны с кружевами, из тонкого шелка в тот период уже значительно укоротились и часто едва доходили до середины бедра (по крайней мере, у представительниц первой древнейшей профессии). Разумеется, до современных трусиков этому предмету туалета оставалось эволюционировать еще лет 40-50, но хотя бы панталоны уже были цельными. Первые полвека своего существования, примерно до 1860-х годов, они представляли собой две трубы для ног, соединенные сверху завязывающимся на ленту поясом — остававшийся в промежности разрез служил для удобства естественных отправлений. Любопытно, что первые цельные панталоны считались крайне безнравственным исподним — ведь в туалете женщинам требовалось их приспустить!

Как перчатка

Мужское белье к концу XIX века было не в пример удобнее. Первый прообраз подштанников, так называемые брэ (braies), вошли в широкий обиход в XIII столетии; к XV-му они укоротились примерно до длины современных шортов для серфинга и подозрительно напоминали памятные по советским временам «семейные трусы». Такое белье идеально подходило к принятым тогда в мужском гардеробе коротким штанам-кюлотам, исчезнувшим после Французской революции. Так что к описываемым временам в моде снова было длинное исподнее (и оставалось в ходу вплоть до Второй мировой, когда дефицит ткани вынудил резко укоротить белье) — те самые «упоительно дорогие кальсоны», о каких мечтал Ипполит Матвеевич Воробьянинов в «12 стульях» Ильфа и Петрова.

Фото: Digital Public Library of America Появиться в исподнем на публике было совершенно немыслимо — даже в своей компании и для занятий спортом. Если присмотреться, то легко заметить, что фигуры мужчин в этой фотографии начала ХХ века вклеены в пейзаж. Сидящий спиной — в классическом union suit; тот, что стоит, — в укороченном спортивном варианте. 1 /8

Самым модным и практичным считался изобретенный в 1868 году в прогрессивной Америке мужской комбинезон, известный в англоязычных странах как union suit и выпускаемый до сих пор. Это трико с длинными рукавами и штанинами, застегивающееся на 8-10 пуговиц спереди (Y-образный клапан для трусов, значительно облегчивший жизнь мужчинам, был изобретен только в 1930 году). Для удобства посещения уборной сзади у такого исподнего был специальный клапан на пуговицах, не без юмора именовавшийся «пожарной дверью» или «откидным трапом». Традиционно union suit шился из красной фланели, хотя покупатели побогаче, которые могли себе позволить частую стирку белья, предпочитали белое белье, а беднота — темные, немаркие цвета. Интересно, что это белье было одним из первых примеров унисекс-одежды — его носили и мужчины, и женщины.

К нижнему белью формально относилась и сорочка — она обычно шилась без воротничка (он пристегивался каждый день новый). В случае, если мужчина носил под брюками обычные кальсоны, а не цельный комбинезон, под рубашку не надевали майку или нательную сорочку с тремя пуговками — они вошли в широкий обиход только в 1930-е.

