Ценности
 
Последние новости
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
Названы сроки нового боя Головкина
Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
Популярные новости
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Опубликовано видео ударов по окружившим российских военных боевикам
Названа располагающая к случайному сексу внешность

Пижамная вечеринка

Что снимали друг с друга Николай и Матильда

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Bettmann / Getty Images

Вокруг еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда» продолжают ломать копья — точнее, уже жечь машины и громить кинотеатры. Условно православная общественность возмущается «безнравственностью» картины, условно либеральная встает не очень уверенной стеной на защиту права художника на самовыражение. Меж тем до сих пор даже неясно, вошла ли в финальную версию «Матильды» рискованная любовная сцена между цесаревичем Николаем Александровичем и балериной Кшесинской. Как режиссер и костюмеры решили (да и решали ли вообще) вопрос с нижним бельем героев, неизвестно. Но в реальной жизни высших классов конца XIX столетия оперативно раздеться для не вполне законного секса было настоящей проблемой.

Семь покровов

Мы недаром отметили, что трудности при одевании и раздевании ожидали в основном состоятельных дам — исключение составляли разве что девушки с пониженной социальной ответственностью (впрочем, не особо бедствовавшие — как и сегодня). Женское нижнее белье в нынешнем понимании вообще появилось лишь в начале XIX века — до того слабый пол довольствовался одними нижними юбками. Жены и дочери бедняков, хотя и присоединились с течением времени к общему тренду на ношение панталон, все же не могли позволить себе лишней роскоши — еще в 1900-е годы в самой богатой и развитой державе того времени, Великобритании, многие женщины были вынуждены шить себе исподнее из старых мешков из-под муки.

Однако дамы из общества, разумеется, могли себе позволить полный набор белья. И он был весьма сложен. Снявшей платье женщине необходимо было избавиться от нижней юбки из полотна. Вошедший в моду в последнее десятилетие XIX века S-образный силуэт с акцентированной линией ягодиц требовал специальной подушечки-турнюра, приподнимавшей подол сзади. Открепив турнюр, для чего обычно требовалась посторонняя помощь (к концу 1890-х, впрочем, они уже выходили из моды, так что вполне вероятно, что юная Матильда обходилась и без этого аксессуара), пылающая страстью дама могла приступить к демонтажу льняной кофточки-чехла на корсете и второй, легкой нижней юбки.

Для следующего шага помощь была уже совершенно необходима — расшнуровать корсет самостоятельно не представлялось никакой возможности, застежка (на исходе эпохи корсета она, впрочем, была уже на крючках) располагалась на спине. Вздохнув полной грудью, женщина оставалась в тонкой сорочке, чулках и панталонах. Чулки вплоть до 1920-х носили в основном по старинке, на подвязках. Изобретенный в 1876 году во Франции пояс для чулок долгое время считался аксессуаром скорее медицинским, нежели модным. Сами чулки, как и в наше время, воспринимались как эротическая деталь, но приличной женщине заниматься сексом, не сняв их, было совершенно немыслимо — это шокировало бы партнера до глубины души (даже если речь шла об адюльтере или добрачной связи). Секс в чулках, «на скорую руку», был прерогативой исключительно работниц борделей.

Панталоны с кружевами, из тонкого шелка в тот период уже значительно укоротились и часто едва доходили до середины бедра (по крайней мере, у представительниц первой древнейшей профессии). Разумеется, до современных трусиков этому предмету туалета оставалось эволюционировать еще лет 40-50, но хотя бы панталоны уже были цельными. Первые полвека своего существования, примерно до 1860-х годов, они представляли собой две трубы для ног, соединенные сверху завязывающимся на ленту поясом — остававшийся в промежности разрез служил для удобства естественных отправлений. Любопытно, что первые цельные панталоны считались крайне безнравственным исподним — ведь в туалете женщинам требовалось их приспустить!

Как перчатка

Мужское белье к концу XIX века было не в пример удобнее. Первый прообраз подштанников, так называемые брэ (braies), вошли в широкий обиход в XIII столетии; к XV-му они укоротились примерно до длины современных шортов для серфинга и подозрительно напоминали памятные по советским временам «семейные трусы». Такое белье идеально подходило к принятым тогда в мужском гардеробе коротким штанам-кюлотам, исчезнувшим после Французской революции. Так что к описываемым временам в моде снова было длинное исподнее (и оставалось в ходу вплоть до Второй мировой, когда дефицит ткани вынудил резко укоротить белье) — те самые «упоительно дорогие кальсоны», о каких мечтал Ипполит Матвеевич Воробьянинов в «12 стульях» Ильфа и Петрова.

Самым модным и практичным считался изобретенный в 1868 году в прогрессивной Америке мужской комбинезон, известный в англоязычных странах как union suit и выпускаемый до сих пор. Это трико с длинными рукавами и штанинами, застегивающееся на 8-10 пуговиц спереди (Y-образный клапан для трусов, значительно облегчивший жизнь мужчинам, был изобретен только в 1930 году). Для удобства посещения уборной сзади у такого исподнего был специальный клапан на пуговицах, не без юмора именовавшийся «пожарной дверью» или «откидным трапом». Традиционно union suit шился из красной фланели, хотя покупатели побогаче, которые могли себе позволить частую стирку белья, предпочитали белое белье, а беднота — темные, немаркие цвета. Интересно, что это белье было одним из первых примеров унисекс-одежды — его носили и мужчины, и женщины.

К нижнему белью формально относилась и сорочка — она обычно шилась без воротничка (он пристегивался каждый день новый). В случае, если мужчина носил под брюками обычные кальсоны, а не цельный комбинезон, под рубашку не надевали майку или нательную сорочку с тремя пуговками — они вошли в широкий обиход только в 1930-е.

Михаил Лодыговский

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Французы подчеркнули женские прелести полупрозрачными топами с черным кружевом
Платья с вульвами и рыбьими хвостами восхитили пользователей сети
Полуголые модели занялись фехтованием во французском замке
Ценности
Ценности00:0519 сентября

Летящей походкой

Раскрыт секрет привлекательности российских женщин
17:4620 сентября

Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»

18:4020 сентября

Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»

13:0920 сентября

LuisaViaRoma и Missoni показали эксклюзивную баскетбольную майку

Ценности00:0214 сентября
Алена Ефимова

«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»

Что мучает татуировщиков в России
14:1020 сентября

Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя

15:1020 сентября

Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе

11:2520 сентября

Tommy Hilfiger предложил покупателям рваные шорты Джиджи Хадид

Ценности00:0813 сентября
Алан Уттенховен

«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»

Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
12:2720 сентября

Reebok в Кузьминках призовет москвичей стать людьми

13:1520 сентября

Studio F.A. Porsche создала суперъяхту с подачи российского дизайнера

17:5319 сентября

MB&F сделал часы-чудовище за 2 миллиона рублей

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Пенсионерки не поделили качели и устроили драку в Серпухове
Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии
Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»
У московского дворника украли два миллиона рублей
Священника из Сургута оштрафовали на тысячу рублей за пьяный дебош
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Иран пообещал не нарушать ядерную сделку первым
Эрдоган заявил о планируемой встрече с Путиным
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
Немецких избирателей завалили письмами с требованиями не ходить на выборы
Словацкий парламент заинтересовался финансированием президентской кампании Киски
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО
Порошенко заявил о необходимости «опереться на миротворческое плечо ООН»
Украина запретила российский учебник по английскому из-за «прославления Сталина»
В Казахстане осудили воевавшего на стороне ополченцев Донбасса местного жителя
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
ФРС США начнет с октября сокращать активы на своем балансе
Московский Межтопэнергобанк признан банкротом
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Структуру «Донстроя» заподозрили в скором банкротстве
Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки
Путин поручит кабмину подумать над переносом сроков внедрения онлайн-касс
«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Apple удалила из iOS 11 заявленные функции
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Эдисон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Главный тренер «Спартака» прокомментировал конфликт в команде
Названы сроки нового боя Головкина
Названы дата и место проведения финала Лиги чемпионов-2018/2019
«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро
Желающая мести принцесса Иордании решила поискать коррупцию в ФИФА
Все материалы
Культура
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Певица Ники Минаж оплатит студенту из Бишкека поездку на фестиваль в Сочи
Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Дуров развеял миф о своем паспорте
Звезда КВН рассказал о силе шуток про Путина
Все материалы
Ценности
Бочком с язычком
Что творили на Лондонской неделе моды дизайнеры и их гости
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»
Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе
Reebok в Кузьминках призовет москвичей стать людьми
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Hyundai назвала немецкие технологии «глупыми»
Появилась фотография интерьера нового вседорожника Audi
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы