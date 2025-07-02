Стилист Лисовец показал фото в мини-шортах

Стилист Владислав Лисовец показал фото в мини-шортах

Стилист Владислав Лисовец показал фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

52-летний знаток моды продемонстрировал сделанный в 2022 году кадр, где стоит на мосту в черной майке и джинсовых мини-шортах в тон.

Кроме того, он распустил волосы, надел повязку на голову и бежевые кеды с красно-зелеными полосками.

В то же время Лисовец опубликовал кадр с показа весна-лето — 2026, где манекенщик также дефилирует в коротких шортах. «Прислушивайтесь к моему мнению, я всегда иду чуть впереди. И подвергаюсь осуждению, но мне не страшно!» — указал в подписи стилист.

В июне Владислав Лисовец назвал создающий «ноги от ушей» модный предмет гардероба.