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18:42, 2 июля 2025Ценности

Стилист Лисовец показал фото в мини-шортах

Стилист Владислав Лисовец показал фото в мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Стилист Владислав Лисовец показал фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

52-летний знаток моды продемонстрировал сделанный в 2022 году кадр, где стоит на мосту в черной майке и джинсовых мини-шортах в тон.

Кроме того, он распустил волосы, надел повязку на голову и бежевые кеды с красно-зелеными полосками.

Фото: Telegram-канал Vladislav Lisovets

В то же время Лисовец опубликовал кадр с показа весна-лето — 2026, где манекенщик также дефилирует в коротких шортах. «Прислушивайтесь к моему мнению, я всегда иду чуть впереди. И подвергаюсь осуждению, но мне не страшно!» — указал в подписи стилист.

В июне Владислав Лисовец назвал создающий «ноги от ушей» модный предмет гардероба.

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