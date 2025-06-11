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16:49, 11 июня 2025Ценности

Лисовец назвал создающий «ноги от ушей» модный предмет гардероба

Стилист Лисовец назвал укороченные жакеты необходимой одеждой на лето
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Стилист Владислав Лисовец назвал создающий «ноги от ушей» модный предмет гардероба. Соответствующий материал появился у него на сайте.

Речь идет об укороченных жакетах, которые, по словам эксперта, являются необходимыми летом 2025 года. Универсальность данной одежды позволяет создавать как неформальные, так и деловые образы, отметил он.

В свою очередь, стилист посоветовал сочетать указанные фасоны пиджаков с джинсами и шортами, платьями и юбками различной длины. «Этот тренд — идеальный баланс между классикой и современностью, который останется с нами надолго», — заверил специалист.

В марте Владислав Лисовец раскрыл черту истинно стильного человека.

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