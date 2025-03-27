Лисовец назвал истинно стильными людей в интересной одежде без логотипов

Стилист Владислав Лисовец раскрыл черту истинно стильного человека. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Эксперт отметил, что дизайнерские вещи характеризуют не наличие логотипов, а качество, хороший крой и интересный фасон. В свою очередь, людей, которые в настоящее время носят одежду с названиями брендов, специалист счел немодными и противопоставил им тех, кто не демонстрирует символику марок.

«Как вычислить человека несмелого, не стильного, но пытающегося, стремящегося? Он обклеивает себя логотипами и обязательно выставляет их на передний план. Это неплохо, но истинно стильный человек — вы никогда не догадаетесь, что, чего и как. Выглядит это *** [потрясающе]! Остается флер и хочется рассматривать», — высказал свою позицию автор поста.

Ранее в марте Владислав Лисовец также объяснил желание россиян чрезмерно наряжаться.