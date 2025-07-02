В УПЦ прокомментировали заявления Зеленского о российском паспорте митрополита

УПЦ: Митрополит Онуфрий не имеет российского паспорта

Киевский митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий не имеет российского, или какого-либо другого паспорта, кроме украинского. Об этом заявили в религиозной организации, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Представитель церкви Климент сказал, что Онуфрий никогда не обращался к другим государствам, в том числе к РФ, с заявлением о получении другого гражданства», — говорится в сообщении журналистов.

Представитель УПЦ также подчеркнул, что митрополит планирует защищать свои права как гражданин Украины и имеет право обжаловать указ о лишении его украинского паспорта. Он отметил, что соответствующее решение «подлежит определенному юридическому сомнению».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита УПЦ Онуфрия. По данным Службы безопасности Украины (СБУ) он якобы получил российский паспорт в 2002 году.