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18:32, 2 июля 2025Бывший СССР

В УПЦ прокомментировали заявления Зеленского о российском паспорте митрополита

УПЦ: Митрополит Онуфрий не имеет российского паспорта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киевский митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий не имеет российского, или какого-либо другого паспорта, кроме украинского. Об этом заявили в религиозной организации, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Представитель церкви Климент сказал, что Онуфрий никогда не обращался к другим государствам, в том числе к РФ, с заявлением о получении другого гражданства», — говорится в сообщении журналистов.

Представитель УПЦ также подчеркнул, что митрополит планирует защищать свои права как гражданин Украины и имеет право обжаловать указ о лишении его украинского паспорта. Он отметил, что соответствующее решение «подлежит определенному юридическому сомнению».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита УПЦ Онуфрия. По данным Службы безопасности Украины (СБУ) он якобы получил российский паспорт в 2002 году.

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