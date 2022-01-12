По итогам торгов в среду, 12 января, российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. В ходе вечерней сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,09 процента, а РТС — на 1,04 процента.

На вечерних торгах курс доллара достиг 74,51 рубля, курс евро — 84,93 рубля. На фоне подъема сырьевых котировок заметно выросли в цене акции компаний нефтегазового сектора.

Лидерами спроса оказались акции «Белуги», TCS, «Акрона», «Русала», укрепившиеся от 2,91 до 4,62 процента. В лидерах падения — бумаги Fix Price, ММК, «Аэрофлота» и «Полюс Золота», упавшие от 1,25 до 3,33 процента.

Основными факторами, влияющими на российский рынок в настоящее время, остаются геополитические — российско-американские переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности в Женеве и ситуация в Казахстане. По обоим вопросам за последние сутки значимых изменений не произошло. Также стабильной остается цена на нефть.