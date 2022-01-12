Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на Мосбирже закрылись ростом основных индексов

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

По итогам торгов в среду, 12 января, российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. В ходе вечерней сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,09 процента, а РТС — на 1,04 процента.

На вечерних торгах курс доллара достиг 74,51 рубля, курс евро — 84,93 рубля. На фоне подъема сырьевых котировок заметно выросли в цене акции компаний нефтегазового сектора.

Курс доллара от TradingView

Лидерами спроса оказались акции «Белуги», TCS, «Акрона», «Русала», укрепившиеся от 2,91 до 4,62 процента. В лидерах падения — бумаги Fix Price, ММК, «Аэрофлота» и «Полюс Золота», упавшие от 1,25 до 3,33 процента.

Основными факторами, влияющими на российский рынок в настоящее время, остаются геополитические — российско-американские переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности в Женеве и ситуация в Казахстане. По обоим вопросам за последние сутки значимых изменений не произошло. Также стабильной остается цена на нефть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений
Российский подросток получил по почте пустую бутылку водки вместо модной одежды
Генетик указал на грозящую России опасность после прихода омикрона
Apple изобрела защиту от кражи iPhone
В Госдуме заявили об опасности для русских в Казахстане
В Подмосковье вновь заметили огромные очереди на транспорт
Российский фондовый рынок закрылся ростом
В США заявили об угрозе европейской стабильности из-за «Северного потока-2»
Россияне обратились с просьбой к Илону Маску и получили ответ
Российский вирусолог оценил опасность дельтакрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter