В России захотели ужесточить наказание за госизмену

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в интервью URA.RU заявил о необходимости ужесточить наказание за государственную измену.

Депутат подчеркнул, что его мнение по этому вопросу однозначно. Он предложил ввести «максимальное наказание» за госизмену, вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства без права на апелляцию. «Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — подчеркнул Луговой.

Парламентарий объяснил, что захотел ужесточить наказание за госизмену, поскольку такие преступники приносят России огромный вред. Он предупредил, что любая провокация может стать фатальной в условиях обостренного противостояния мировых держав. Депутат добавил, что история полна примерами, когда «тщеславие, гордыня и корысть толкали людей на путь предательства».

«Ни у одного изменника Родины не было другого мотива, а ущерб, который они наносили своей стране, был колоссальный и невосполнимый. Те, кто смог избежать сурового наказания и сбежать, умирали в нищете и забвении. И это самое суровое наказание», — отметил Луговой.

Ранее в России предложили ввести смертную казнь для педофилов. С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Султан Хамзаев. 21 декабря Госдума поддержала законопроект о пожизненном заключении педофилов.