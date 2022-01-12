Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России захотели ужесточить наказание за госизмену

Депутат Госдумы Луговой предложил ввести пожизненное заключение за государственную измену

Фото: Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в интервью URA.RU заявил о необходимости ужесточить наказание за государственную измену.

Депутат подчеркнул, что его мнение по этому вопросу однозначно. Он предложил ввести «максимальное наказание» за госизмену, вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства без права на апелляцию. «Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — подчеркнул Луговой.

Парламентарий объяснил, что захотел ужесточить наказание за госизмену, поскольку такие преступники приносят России огромный вред. Он предупредил, что любая провокация может стать фатальной в условиях обостренного противостояния мировых держав. Депутат добавил, что история полна примерами, когда «тщеславие, гордыня и корысть толкали людей на путь предательства».

Материалы по теме:
«Кеннеди, приди, порядок наведи» WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США
«Кеннеди, приди, порядок наведи»WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США
10 марта
«Дел о госизмене будет все больше» Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
«Дел о госизмене будет все больше»Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
9 июля

«Ни у одного изменника Родины не было другого мотива, а ущерб, который они наносили своей стране, был колоссальный и невосполнимый. Те, кто смог избежать сурового наказания и сбежать, умирали в нищете и забвении. И это самое суровое наказание», — отметил Луговой.

Ранее в России предложили ввести смертную казнь для педофилов. С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Султан Хамзаев. 21 декабря Госдума поддержала законопроект о пожизненном заключении педофилов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США выступил с заявлением из-за учений на западе России
48-летняя модель снялась в оголяющем тело платье без белья
В России захотели ужесточить наказание за госизмену
Устроившим «корпоратив» российским пьяным врачам объявили выговор
Назван заметный на коже симптом диабета
В Екатеринбурге массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Индии сочли невозможным остановить омикрон-штамм
Парень предъявил девушке внезапное требование и был раскритикован в сети
В загранспаспорт захотели добавить новый раздел
Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter