Голикова заявила о нереалистичности данных о спаде заболеваемости COVID-19
Данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России выглядят не совсем реалистично, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Она пояснила, что в 66 российских регионах снижается охват тестирования.
По словам вице-премьера, в скором времени в российские регионы дополнительно поставят три миллиона тест-систем на COVID-19.
Ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил долю заболевших омикрон-штаммом коронавируса в России.
Эксперт Роспотребнадзора предупредил россиян, что сейчас в стране число случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 «достаточно большое». Поэтому он спрогнозировал рост заболеваемости этой мутацией коронавируса.