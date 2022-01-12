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Голикова заявила о нереалистичности данных о спаде заболеваемости COVID-19

Голикова назвала не совсем реалистичными данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России выглядят не совсем реалистично, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Она пояснила, что в 66 российских регионах снижается охват тестирования.

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По словам вице-премьера, в скором времени в российские регионы дополнительно поставят три миллиона тест-систем на COVID-19.

Ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил долю заболевших омикрон-штаммом коронавируса в России.

Эксперт Роспотребнадзора предупредил россиян, что сейчас в стране число случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 «достаточно большое». Поэтому он спрогнозировал рост заболеваемости этой мутацией коронавируса.

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Анна Щербакова
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