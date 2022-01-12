На директора российского хосписа пожаловались в СК из-за смерти приемного сына

На директора хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву пожаловались в Следственный комитет России (СКР) из-за смерти ее приемного сына Николая. Обратилась в ведомство адвокат Сталина Гуревич, об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мониава усыновила мальчика полтора года назад, ребенок страдал от тяжелого заболевания. Директор хосписа «Дом с маяком» на своей странице в Facebook 11 января рассказала о смерти приемного сына. По словам девушки, с начала 2022 года мальчик лежал в коме и не мог самостоятельно дышать.

«В России такое законодательство, что, когда ребенок умирает дома, даже от неизлечимого заболевания, домой приходит целая толпа служб. К нам пришли три следователя, полиция, судмедэксперты в черных масках как у ОМОНа, всего я насчитала 10 человек», — сообщала Мониава.

Затем ее вызвали на допрос к следователю. Мониава указывала, что провела в Следственном комитете около часа.

В прошлом году адвокат обращалась с жалобой на директора хосписа «Дом с маяком» в органы опеки. В ней Гуревич указывала, что Мониава неправильно обращается с больным приемным сыном.

«Сталина пожаловалась в опеку, что я проколола Коле ухо, катала его на вертолете, ходила с ним к зданию суда, когда судили Серебренникова, и Коля стоял несколько часов на улице (дело было летом)», — делилась тогда директор хосписа «Дом с маяком».

В декабре 2020 года сообщалось, что Московский городской суд отменил штраф в 200 тысяч рублей детскому хоспису «Дом с маяком», чьи сотрудники допустили ошибки в журнале учета наркотических средств.

Жалобу на учреждение подала пользовательница Facebook Ираида Волкова, которая попросила полицию проверить выдачу препарата «Фризиум» мальчику Коле, находящемуся под опекой основательницы хосписа Лиды Мониавы.