Офис президента Украины поблагодарил советских диссидентов за независимость

Офис президента Украины выпустил заявление по поводу Дня украинских политзаключенных, который отмечается 12 января в республике. От имени главы государства Владимира Зеленского за независимость Украины поблагодарили советских диссидентов, следует из опубликованного Офисом заявления.

«Сегодня — День украинского политзаключенного. В этот день 50 лет назад началась операция «Блок», организованная КГБ против деятелей украинской культуры, науки, духовности. Почти одновременно были арестованы большинство известных представителей интеллигенции», — говорится в заявлении украинской администрации. Всего Киев насчитал почти 200 арестованных «деятелей украинской культуры» в СССР.

Украинская власть призвала вспомнить диссидентов «с благодарностью за то, что они верили в Украину и приближали нашу независимость». Как следует из текста, они «на собственном примере доказали возможность противостоять авторитарному режиму».

При этом в заявлении ни слова не было сказано о тех людях, которых называют украинскими политзаключенными на сегодняшний день, и которые прямо сейчас находятся в украинских тюрьмах. По словам политика Елены Бондаренко, в заключении по обвинению в «политических» статьях на Украине находятся более 5000 человек. «Самые популярные уголовные статьи против журналистов, против инакомыслящих — это 109-я (действия, направленные на свержение власти — прим. «Ленты.ру»), 110-я (посягательство на территориальную целостность страны) статьи УК, ставшие очень популярными на фоне мифической "агрессии России", которой власть прикрывает свое желание и дальше грабить Украину», — рассказывала политик.

Ранее на Украине предложили называть Россию Московией. Проект с «возвращением исторического наименования для государства-агрессора» появился в Киевском городском совете.