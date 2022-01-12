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В МИД сравнили предложения по безопасности с булкой с изюмом

Замглавы МИД России: предложения России по безопасности в Европе взаимосвязаны
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Российские предложения по гарантиям безопасности в Европе абсолютно понятны и взаимосвязаны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО. Его пресс-конференция транслируется YouTube-каналом РБК.

«Их [предложения России] нельзя рассматривать как булку, из которой можно что-то выклевать, изюминки какие-то», — заметил дипломат. По его словам, на переговорах 12 января Россия и НАТО не смогли принять конкретное решение в отношении алгоритма дальнейших действий из-за фундаментального различия в подходах.

«Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения тех предложений, которые мы выдвинули, либо объяснить, почему они неприемлемы», — выразил надежды российской стороны Александр Грушко.

В том же выступлении дипломат добавил, что согласно позиции стран НАТО, принцип неделимости безопасности существует только для членов альянса. Он отметил, что в вопросах безопасности НАТО учитывает только интересы стран организации. При этом, по его словам, попытки построить безопасность против России без ее участия контрпродуктивны и обречены на провал.

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Николай Чигасов
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