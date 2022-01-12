Россия заявила о готовности к контрсдерживанию и контрустрашению НАТО

Согласно позиции стран НАТО, принцип неделимости безопасности существует только для членов альянса. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам встречи Совета Россия — НАТО, трансляция доступна на Youtube-канале РБК.

Дипломат отметил, что в вопросах безопасности НАТО учитывает только интересы стран организации. При этом, по его словам, попытки построить безопасность против России без ее участия контрпродуктивны и обречены на провал. Грушко указал на готовность Москвы не дать альянсу этого сделать.

«Если НАТО переходит на политику сдерживания, то с нашей стороны будет политика контрсдерживания, если будет устрашение, то будет контрустрашение», — пообещал замглавы МИД. Он уточнил, что это не выбор России, однако если не удастся переломить текущий, очень опасный ход событий, другого пути не останется.

Ранее Грушко рассказал, что в ходе переговоров Совета Россия — НАТО Москва честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений. По его словам, на данный момент сотрудничество между Москвой и Североатлантическим альянсом в сферах общих интересов полностью приостановлено.