Японские военные корабли дважды за год прошли около спорных островов КНР

Корабли Морских сил самообороны Японии за 2021 год дважды проходили рядом с искусственными островами и рифами на архипелаге Спратли, на которые претендует Китай в Южно-Китайском море. Об этом сообщила японская газета Yomiuri Shimbun.

Военные корабли ВМС Японии прошли за пределами 12-мильной зоны территориальных вод, но в пределах морской исключительной экономической зоны в марте и августе 2021 года. Утверждается, что проход кораблей осуществлялся в рамках «операции свободы судоходства» (Freedom Of Navigation Operation — FONOP) в качестве ответной меры на рост активности китайского флота около спорных островов Сэнкаку.

Южно-Китайское море является важным морским путем для транспортировки нефтяных ресурсов и является важным маршрутом для развертывания вооруженных сил США и их союзников в Индийском океане и на Ближнем Востоке. С 2014 года КНР в одностороннем порядке отстаивает свои территориальные права, превращая рифы островов Спратли в искусственные острова.

Начиная с октября 2015 года корабли ВМС США патрулируют созданные Китаем острова, чтобы подчеркнуть позицию Вашингтона, согласно которой искусственные острова расположены в международных водах и не могут быть частью КНР.

КНР рассматривает FONOP в Южно-Китайском море, и в особенности те операции, которые проводятся с участием военных судов, как провокационные, поскольку власти Китая утверждают, что свобода судоходства не распространяется на военные суда в иностранных исключительных экономических зонах и территориальных водах.

Территория островов Спратли оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В районе островного архипелага находятся значительные запасы нефти и газа: в одном лишь районе архипелага Рид-Бэнк насчитывается около 50 триллионов кубометров природного газа и свыше пяти миллиардов баррелей нефти.

19 ноября прошлого года Госдеп США осудил действия Китая, связанные с обстрелом из водометов филиппинских судов снабжения в спорных водах Южно-Китайского моря у архипелага Спратли.

Ранее South China Morning Post сообщили, что власти Китая занялись субсидированием рыбаков для закрепления своего присутствия в спорных территориальных водах вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море и ежедневно отправляют туда 300 кораблей. СМИ утверждали, что китайское правительство ежедневно выдает топливные субсидии судам, которые занимаются рыболовством вблизи спорных островов.