Украину назвали «камешком в туфле Путина»

Политический консультант, генеральный директор телеканала «НАШ» Владимир Грановский заявил, что на сегодняшний день Украина пришла к тому, что лишь выполняет функции «антиРоссии», а также назвал страну «камешком в туфле» российского президента Владимира Путина.

«Сейчас функция Украины — быть проектом "антиРоссия". Представьте, что у вас в туфле гвоздь или камешек, вы идете, а он вам постоянно мешает, а вытащить его нельзя, потому что такая субъектность у этой туфли, она продается сразу с камнем. Вот Украина — это камешек в туфлях Путина. Вместо того чтобы думать о своем развитии, мы просим, ​​чтобы ввели санкций против России и против них ввели санкций, а Россия уже сама просит о тех санкциях, потому что благодаря им, они начали развивать собственно производство», — отметил Грановский.

Ранее экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов заявил, что страна находится в таком положении, при котором власти хотят, но не готовы вернуть Донбасс. По его мнению, в таком случае будет необходимо установить административный порядок Украины на этих территориях, что в настоящее время невозможно.