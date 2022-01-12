Россиянка рассказала о системе детской проституции в Комсомольске-на-Амуре

Фотомодель Светлану Алексееву по прозвищу Уголек в восемь лет вовлекли в детскую проституцию, которая процветала в Комсомольске-на-Амуре в 2000-х годах. О том, как она пережила сексуальное насилие и намерена наказать виновных, пишет Baza.

По информации издания, в детстве россиянку сильно избивала пьющая мать, а ее отец погиб. Алексеева в результате несчастного случая пострадала от огня, получив ожоги 45 процентов поверхности тела. Девочке приходилось спать на улице, голодать, пока она не подружилась с 13-летней соседкой, которая зарабатывала деньги на сексе с педофилами.

Модель рассказала о четырех мужчинах, плативших ей за встречи. Детей они находили через социальную сеть. Обычно педофилы выдавали девочке от 200 до 500 рублей за встречу. Ее рассказ о системе детской проституции изданию подтвердили еще две местные жительницы, которым также пришлось заниматься этим из-за нищеты.

Педофилов выслеживали и наказывали представители преступной группировки «Общак», действующей на Дальнем Востоке с 1985 года, однако не сумели искоренить этот бизнес.

Алексеева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии, пережитом в детстве, по которому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем не менее, она хотела бы привлечь виновных к ответственности даже спустя годы после истязаний.