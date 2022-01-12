Гидрометцентр рассказал о погоде в Старый Новый год

В Старый Новый год температуры ниже климатической нормы будут отмечаться только на юге Западной Сибири, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, 13 января самая холодная по отношению к январской норме погода установится в Омской, Томской, Новосибирской областях, Красноярске. «Температура там будет ниже нормы на 4-6 градусов, то есть ночью будет мороз от минус 26 до минус 30 градусов», — рассказал синоптик.

При этом 15 января столбики термометров в этих регионах покажут значения на 15 градусов выше. Установится температура около минус 15 градусов. Вильфанд добавил, что теплая аномалия составит 12-15 градусов. Ожидается, что абсолютное значение температуры приблизится днем к нулю градусов.

На остальной части России ночь Старого Нового года обещает быть теплее нормы.

Ранее Вильфанд предупредил, что до четверга, 13 января, включительно будет высокое давление, за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов.