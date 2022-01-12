Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России рассказали о крае в отношениях с НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия и НАТО дошли до края в возможности эскалации ситуации
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва и НАТО дошли до края в возможности эскалации ситуации. Об этом он заявил по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН), передает ТАСС.

По его словам, еще две недели назад российским коммерческим самолетам приходилось менять маршрут по командам с земли, потому что существовала реальная опасность столкновения с американскими разведчиками, которые летают у берегов России. «Это очень опасная вещь», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Грушко отметил, что проблемы, которые разделяют Россию и НАТО, достаточно серьезные. Он добавил, что пока не видно, как их можно преодолеть.

Ранее замглавы МИД заявил, что Москва рассчитывает на однозначный ответ со стороны НАТО по предложениям о гарантиях безопасности. По его словам, в России надеются, что страны альянса либо представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения выдвинутых Москвой предложений, либо объяснят, почему они неприемлемы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма
Бывший чемпион UFC станет комментатором на турнире промоушена Нурмагомедова
В МИД назвали причину усиления напряженности в Европе
Отец пропавшей в 2013 году школьницы рассказал свою версию ее исчезновения
Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших коронавирусом
В России проиндексируют пособия и выплаты
В МИД России рассказали о крае в отношениях с НАТО
Вассерман назвал добровольную вакцинацию пагубной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter