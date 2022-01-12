В МИД России рассказали о крае в отношениях с НАТО

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва и НАТО дошли до края в возможности эскалации ситуации. Об этом он заявил по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН), передает ТАСС.

По его словам, еще две недели назад российским коммерческим самолетам приходилось менять маршрут по командам с земли, потому что существовала реальная опасность столкновения с американскими разведчиками, которые летают у берегов России. «Это очень опасная вещь», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Грушко отметил, что проблемы, которые разделяют Россию и НАТО, достаточно серьезные. Он добавил, что пока не видно, как их можно преодолеть.

Ранее замглавы МИД заявил, что Москва рассчитывает на однозначный ответ со стороны НАТО по предложениям о гарантиях безопасности. По его словам, в России надеются, что страны альянса либо представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения выдвинутых Москвой предложений, либо объяснят, почему они неприемлемы.

