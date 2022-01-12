Мужчина сбросил 32 килограмма за семь месяцев без спортзала

Житель Ирландии сбросил 32 килограмма за семь месяцев без занятий в спортзале и отказа от чипсов и раскрыл секрет успешного похудения. Его историю публикует Belffast Live.

24-летний спортивный репортер Гэвин Квин рассказал, что решил изменить образ жизни после того, как начал стремительно набирать вес во время пандемии. Он объяснил, что проблемы с питанием во многом были связаны со сменным графиком работы: у него чередовались утренние и вечерние смены. Поэтому сначала ирландец занялся восстановлением режима питания и сна.

Квин старался спать по восемь часов в сутки и есть по три раза в день примерно в одно и то же время. Он сократил количество килокалорий в рационе до двух тысяч и пил много воды. Мужчина не стал исключать из рациона чипсы, фастфуд и сладости, но выбирал наименее калорийные варианты.

Ирландец отметил, что любая диета эффективнее в сочетании с физическими нагрузками, но поскольку он не любит тренажерные залы, ему пришлось найти более подходящую альтернативу. Квин пристрастился к велоспорту и нашел тренера, который помогает ему рассчитывать нагрузку.

Тем, кто хочет похудеть, репортер посоветовал придерживаться дефицита калорий, но при этом ничего себе не запрещать. «Речь идет не о том, чтобы сжечь мосты с определенными продуктами, а о том, чтобы улучшить свои отношения с едой», — отметил он. Квин добавил, что необходимо настроиться на долгий путь, не торопиться, прислушиваться к себе и не насиловать свой организм, выделяя время на отдых. Ирландец также рекомендовал заручиться поддержкой единомышленников, близких и друзей.

Ранее сообщалось, что весившая 137 килограммов жительница английского города Сандхерст, графство Беркшир, за четыре года похудела вдвое благодаря системе подсчета очков. До похудения англичанка, как правило, пропускала завтрак, в лучшем случае съедала тост с маслом.