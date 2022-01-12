Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина сбросил 32 килограмма за семь месяцев без спортзала

Мужчина восстановил режим питания и сна и похудел на 32 килограмма без отказа от чипсов
Gavin Quinn

Gavin Quinn. Фото: страница Gavin Quinn в Facebook

Житель Ирландии сбросил 32 килограмма за семь месяцев без занятий в спортзале и отказа от чипсов и раскрыл секрет успешного похудения. Его историю публикует Belffast Live.

24-летний спортивный репортер Гэвин Квин рассказал, что решил изменить образ жизни после того, как начал стремительно набирать вес во время пандемии. Он объяснил, что проблемы с питанием во многом были связаны со сменным графиком работы: у него чередовались утренние и вечерние смены. Поэтому сначала ирландец занялся восстановлением режима питания и сна.

Квин старался спать по восемь часов в сутки и есть по три раза в день примерно в одно и то же время. Он сократил количество килокалорий в рационе до двух тысяч и пил много воды. Мужчина не стал исключать из рациона чипсы, фастфуд и сладости, но выбирал наименее калорийные варианты.

Ирландец отметил, что любая диета эффективнее в сочетании с физическими нагрузками, но поскольку он не любит тренажерные залы, ему пришлось найти более подходящую альтернативу. Квин пристрастился к велоспорту и нашел тренера, который помогает ему рассчитывать нагрузку.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября

Тем, кто хочет похудеть, репортер посоветовал придерживаться дефицита калорий, но при этом ничего себе не запрещать. «Речь идет не о том, чтобы сжечь мосты с определенными продуктами, а о том, чтобы улучшить свои отношения с едой», — отметил он. Квин добавил, что необходимо настроиться на долгий путь, не торопиться, прислушиваться к себе и не насиловать свой организм, выделяя время на отдых. Ирландец также рекомендовал заручиться поддержкой единомышленников, близких и друзей.

Ранее сообщалось, что весившая 137 килограммов жительница английского города Сандхерст, графство Беркшир, за четыре года похудела вдвое благодаря системе подсчета очков. До похудения англичанка, как правило, пропускала завтрак, в лучшем случае съедала тост с маслом.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом
Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам
Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter