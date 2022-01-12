Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам

Черногория с 13 января разрешает въезд в страну с одним из четырех документов на выбор

Фото: Shutterstock

Власти Черногории с 13 января снова разрешили въезд в страну непривитым туристам — вместо сертификата о вакцинации они могут предъявить три других документа на выбор. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Боровинич-Бойович, пишет CDM.

Глава Минздрава Черногории заявила о том, что введенные ранее меры, которые запрещали въезд в страну непривитым путешественникам, дали свои результаты. Теперь власти популярной среди туристов европейской страны решили ослабить ограничения: с 13 января туристы могут приехать в республику при предъявлении одного из четырех документов на выбор.

Так, туристы могут въехать с сертификатом о вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не более шести месяцев), ПЦР-тестом, сроком не более 72 часов, экспресс-тестом на антиген, сделанным не позднее чем за 48 часов до поездки. Также разрешается въезд путешественникам, переболевшим коронавирусной инфекцией, — для этого им понадобится положительный анализ на COVID-19, выполненный более 10 дней назад, но не старше шести месяцев.

Отмечается, что новые правила будут действовать в течение следующих семи дней, с 13 по 19 января. После этого власти страны вновь примут решение об условиях пересечения границ для туристов.

Ранее, в декабре 2021 года, сообщалось, что власти Черногории решили запретить въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января. Меры были приняты в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом
Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам
Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter