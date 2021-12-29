Популярная пляжная страна запретит въезд непривитым туристам

Власти Черногории запретят въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января. Об этом сообщает портал Vijesti.

Согласно новым правилам, по прибытии в популярную пляжную страну, помимо сертификата о вакцинации, необходимо предоставить либо отрицательные результаты ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов. Уточняется, что с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше шести месяцев.

Также разрешается въезд путешественникам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Для пересечения границ им понадобится на выбор ПЦР-тест или антиген-тест.

Ранее в декабре власти Черногории ужесточили правила въезда для привитых путешественников в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон. Так, с 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор: сертификата о вакцинации против COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста, положительного результата исследования на коронавирус старше 10 дней, но не более шести месяцев со дня выдачи результата этого анализа, или отрицательного экспресс-теста на антиген.