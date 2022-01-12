Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МГУ ответили на новые претензии отца девятилетней студентки к вузу

МГУ: посещаемость Алисы Тепляковой не относится к персональным данным ребенка

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Говоря о посещаемости и сессии девятилетней Алисы Тепляковой, факультет психологии МГУ имени Ломоносова не раскрывает персональные данные студентки. Об этом заявила пресс-секретарь психфака Александра Долгих в разговоре с «Лентой.ру», отвечая на новые претензии отца Тепляковой.

«В соответствии с приказом о персональных данных, который действует в МГУ и с которым все ознакомлены, то, о чем говорит Евгений Тепляков, к персональным данным не относится. Как и в законе о персональных данных, к ним относятся контактные данные, место проживания и так далее — то, что входит в личное дело при поступлении», — сказала Долгих.

Материалы по теме:
«Могут сломать судьбу ребенка» В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
«Могут сломать судьбу ребенка»В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
27 декабря
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

Кроме того, она отметила, что на факультете не понимают суть обвинений семьи, поскольку на прямой контакт с вузом они не выходят. В основном их общение происходит через СМИ, уточнила Долгих.

Ранее Евгений Тепляков заявил, что с учебой на психфаке МГУ у его дочери, которая не появлялась на зимней сессии с 24 декабря, все в порядке. Он призвал прекратить «устраивать цирк вокруг ребенка» и «устроить цирк вокруг факультета, который разглашает персональные данные девятилетней девочки».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ольга Галковская
Обсудить
Последние новости
Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева
Хозяин лошадей на Алтае рассказал об убийстве словами «лучше бы меня застрелили»
Здание Эрмитажа перекрасят
В Таиланде задумали ввести курортный сбор с иностранных туристов
Российские чиновники пытались помешать изъять контрафакт из магазина сына
Бывшего помощника Жириновского обнаружили мертвым в Москве
Поплавская вспомнила последнюю совместную поездку с Зеленским
Названа дата возвращения Порошенко на Украину
Россиянин получил срок за брошенный в ходе акции протеста в полицейского фаер
В США из-за COVID-19 резко увеличилось число госпитализаций детей до пяти лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter