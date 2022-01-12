В МГУ ответили на новые претензии отца девятилетней студентки к вузу

Говоря о посещаемости и сессии девятилетней Алисы Тепляковой, факультет психологии МГУ имени Ломоносова не раскрывает персональные данные студентки. Об этом заявила пресс-секретарь психфака Александра Долгих в разговоре с «Лентой.ру», отвечая на новые претензии отца Тепляковой.

«В соответствии с приказом о персональных данных, который действует в МГУ и с которым все ознакомлены, то, о чем говорит Евгений Тепляков, к персональным данным не относится. Как и в законе о персональных данных, к ним относятся контактные данные, место проживания и так далее — то, что входит в личное дело при поступлении», — сказала Долгих.

Кроме того, она отметила, что на факультете не понимают суть обвинений семьи, поскольку на прямой контакт с вузом они не выходят. В основном их общение происходит через СМИ, уточнила Долгих.

Ранее Евгений Тепляков заявил, что с учебой на психфаке МГУ у его дочери, которая не появлялась на зимней сессии с 24 декабря, все в порядке. Он призвал прекратить «устраивать цирк вокруг ребенка» и «устроить цирк вокруг факультета, который разглашает персональные данные девятилетней девочки».