В МВД России рассказали о «продвинутой» схеме мошенников

Начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин заявил, что клиенты банков стали чаще встречаться с новой, продвинутой схемой мошенников. Злоумышленники стали обманывать россиян с помощью голосовых роботов, пишет «Вечерняя Москва».

Васенин рассказал, что робот сообщает гражданам о подозрительных операциях, которые совершают с их личным кабинетом. «Далее в тональном режиме просят подтвердить операции», — предупредил он. При отказе клиента соединяют с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в ходе разговора пытается узнать данные россиянина.

Представитель МВД России привел в пример историю 32-летней девушки, которая столкнулась с таким звонком. Она поверила злоумышленникам и выполнила все их требования. Она также взяла кредит на сумму более двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам с помощью роботов-помощников в 35 раз чаще. Пик активности преступников пришелся на ноябрь 2021 года.