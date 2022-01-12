Путин дал поручение прокуратуре о надзоре в колониях и тюрьмах

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре лучше контролировать ситуацию в колониях и тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента на торжественном заседании к трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры.

Путин заявил, что ведомству следует усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. Он также отметил, что эту работу следует вести совместно с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями.

Ранее бывший заключенный исправительной колонии № 7 (ИК-7) в Омске рассказал, как его пытали, обматывая скотчем и издеваясь. Кроме того, он заявил, что в колонии было налажено производство сувенирного и боевого оружия для высокопоставленных офицеров ФСИН, УСБ, Следственного комитета и прокуратуры.

В ноябре проект Gulagu.net опубликовал несколько видеозаписей пыток в российских колониях. На фоне возникшего скандала президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и замглавы службы генерал-лейтенанта Анатолия Якунина.

