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Путин дал поручение прокуратуре о надзоре в колониях и тюрьмах

Путин поручил прокуратуре усилить надзор за соблюдением закона в колониях и тюрьмах

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре лучше контролировать ситуацию в колониях и тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента на торжественном заседании к трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры.

Путин заявил, что ведомству следует усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. Он также отметил, что эту работу следует вести совместно с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями.

Ранее бывший заключенный исправительной колонии № 7 (ИК-7) в Омске рассказал, как его пытали, обматывая скотчем и издеваясь. Кроме того, он заявил, что в колонии было налажено производство сувенирного и боевого оружия для высокопоставленных офицеров ФСИН, УСБ, Следственного комитета и прокуратуры.

В ноябре проект Gulagu.net опубликовал несколько видеозаписей пыток в российских колониях. На фоне возникшего скандала президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и замглавы службы генерал-лейтенанта Анатолия Якунина.

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Мария Рубникович
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