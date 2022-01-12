Бывший зэк рассказал о пытках и изготовлении оружия для силовиков в колонии

Бывший заключенный исправительной колонии № 7 (ИК-7) в Омске Сергей Абраменко рассказал в интервью проекту Gulagu.net о том, как его пытали и как заключенные изготавливали оружие для высокопоставленных силовиков. Запись с интервью опубликована на YouTube-канале проекта.

Абраменко отбывал наказание с июня 2014 года по июнь 2021 года. По его словам, сотрудники колонии его неоднократно пытали. Они обматывали зэка скотчем, оставляя только голову, душили, издевались и, зажимая нос, заливали через тряпку воду в рот.

Кроме того, как уверяет Абраменко, в колонии было налажено производство сувенирного и боевого оружия для высокопоставленных офицеров ФСИН, УСБ, Следственного комитета и прокуратуры. «Шашки, мечи я изготавливал лично своими руками. Недешевая вещь. Гравировки разным генералам, полковникам, не могу вспомнить фамилии, их было очень много», — рассказал бывший заключенный.

В ноябре проект Gulagu.net опубликовал несколько видеозаписей пыток в российских колониях. На фоне возникшего скандала президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и замглавы службы генерал-лейтенанта Анатолия Якунина.