В МИД России назвали заявления о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслимыми

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что формулировка о присоединении Украины и Грузии к НАТО немыслима, так как речь идет о суверенных, независимых государствах. Об этом он заявил по итогам заседания Совета Россия-НАТО, передает РИА Новости.

По его словам, все проблемы, которые выносились, так или иначе стояли на повестке дня — расширение НАТО и «бухарестское решение» 2008 года о вступлении Киева и Тбилиси в альянс. Российский дипломат подчеркнул, что такая бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на территории бывшего СССР создает определенные риски. Он также отметил, что записанное на коленке «бухарестское решение» сегодня представляется как государственная политика.

«Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО — это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо», — заявил замглавы МИД.

Ранее Грушко заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения. По словам дипломата, в первую очередь речь идет о запрете поставок вооружений для Киева и присутствия в республике иностранных военных инструкторов, инспекторов и военных подразделений. Он назвал это требование прямо предусмотренным Минскими соглашениями.

