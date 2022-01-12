Блогерша показала необычный способ спасти сломанный ноготь и удивила подписчиков

Девушка показала необычный лайфхак, с помощью которого можно сохранить длину сломанного ногтя, и удивила подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети видео Дена (Dena) объяснила, что для процедуры понадобятся пакетик чая, клей для ногтей, пинцет и маникюрная пилка. Так, в первую очередь девушка аккуратно подпилила поврежденный ноготь со всех сторон и отполировала его, убрав все неровности с поверхности. После этого она залила в трещины ногтевой пластины немного клея, выровняла его пилкой после высыхания и повторила эти действия еще раз.

Далее блогерша отрезала небольшой кусок чайного пакетика и приклеила его на ноготь. Поверх она добавила еще немного клея и снова выровняла поверхность с помощью пилки. На финальных кадрах Дена протерла ноготь спиртом и покрыла его бежевым лаком. По ее словам, такой способ поможет спасти ноготь и сохранить его крепким.

Ролик стал вирусным и набрал 145,8 тысячи просмотров и 21,8 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях к публикации. «Это гениально! Я бы никогда не додумалась до такого», «Спасибо большое! Это очень полезно», «Идеально. Совершенно не заметно, что ты что-то сделала с ногтем», «Результат потрясающий», «Возьму на заметку», — писали они.

В феврале девушка раскрыла секрет идеального маникюра в домашних условиях. Австралийка Хлои Морелло (Chloe Morello) поделилась лайфхаком, с помощью которого пользователи смогут сделать дизайн на ногтях, не обращаясь к мастеру в салон красоты. По ее словам, для способа понадобятся бесцветный и яркий лаки, а также ацетон и маленькая кисть.