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В офисе Зеленского назвали Обаму невменяемым

Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал экс-президента США Обаму невменяемым

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал невменяемым бывшего президента США Барака Обаму. Его интервью опубликовано на YouTube-канале UKRLIFE.TV.

«Если бы они хотели гарантированно сделать так, чтобы Россия не вторглась в Украину, они могли бы осуществить программу помощи так и такую, что самые отпетые российские сумасшедшие, желающие войны против Украины, отказались бы от этой войны», — сказал Арестович.

По его словам, это можно было сделать еще несколько лет назад. На вопрос, почему это не произошло, Арестович ответил: «Потому что сначала был невменяемый Обама с его левым проектом мира, в котором он никуда не вмешивается и мир-дружба-жвачка, зеленый мир и прочее-прочее».

У следующего президента США Дональда Трампа была своя политика, он «пытался договориться с мистером Путиным», продолжил советник. При Джо Байдене же США «начали переоценку» и проводят «стратегические встречи» с представителями России.

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Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила о решимости альянса защищать Украину от агрессии. «В ходе переговоров с российскими коллегами союзники подчеркнули, что НАТО по-прежнему привержена нашему двустороннему подходу диалога и сдерживания», — заявила дипломат по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучали заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали это безосновательным нагнетанием напряженности.

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София Сарджвеладзе
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