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На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского

Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский ухудшил отношения с ФРГ, не раз жестко обидев Меркель
Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший депутат Рады Тарас Черновол рассказал, что плохие взаимоотношения президента Украины Владимира Зеленского и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель испортили перспективы сотрудничества между странами. Об этом он написал в колонке для «Главреда».

Черновол заявил, что в отношениях Украины с Германии сугубо индивидуальный фактор станет решающим. По его словам, Зеленский ухудшил отношения с ФРГ, не раз жестко обидев Меркель.

«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», — отметил экс-депутат Рады.

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Политик добавил, что в ходе визита в Берлин Зеленский не стал встречаться с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, занимающей пост главы МИД ФРГ. Президент Украины также не стремился установиться связи с представителями СДПГ.

«Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину», — заключил Черновол.

Экс-парламентарий напомнил, что Германия ввела запрет на продажу Украине оружия по линии НАТО. По его мнению, это ограничение со стороны Берлина является «бедой» и «серьезной проблемой» для Киева.

Марина Совина
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