Уволенного российского полицейского обвинили в угрозах коллеге

На Сахалине коллеги уволенного полицейского пожаловались на оскорбления и угрозы с его стороны. Об этом в среду, 12 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, решение об увольнении прослужившего в МВД 25 лет 45-летнего инспектора ДПС было принято в декабре 2021 года. Он был признан негодным по состоянию здоровья. Возмущенный условиями увольнения россиянин вступил в конфликт с помощницей начальника отделения по работе с личным составом.

Женщина, с которой произошел конфликт, написала заявление, где обвинила уволенного полицейского в оскорблениях и угрозах физической расправой. В отношении него начата проверка.