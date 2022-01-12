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Россияне оценили переход на электронные паспорта

Исследование SuperJob: россияне скептически оценили переход на электронные паспорта

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россияне скептически оценили переход на электронные паспорта без сохранения их бумажных аналогов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, которые приводит РБК.

Так, лишь каждый седьмой (14 процентов) респондент захотел, чтобы паспорта, трудовые книжки и другие документы были переведены в электронный формат без какой-либо альтернативы.

Кроме того, большинство (38 процентов) опрошенных полагают, что нужно сохранить и электронные, и бумажные документы. Почти такая же доля респондентов (37 процентов) считает, что личные документы должны остаться в бумажном формате и переводить их в электронный вид не следует.

Также еще 11 процентов опрошенных еще не определились по поводу этого вопроса и затруднились ответить.

Ранее в январе сообщалось, что МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче россиянам электронного паспорта. В ведомстве заявили, что гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Поэтому ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться

Марина Совина
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