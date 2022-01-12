69-я параллель
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69-я параллель

Пришедший песец попал на видео в Норильске

Житель Норильска снял на видео зашедшего в город песца

Житель Норильска снял на видео песца, которого он обнаружил на одной из городских улиц. Видеоролик опубликован в TikTok-аккаунте ia.nikitkaia.

В ролике видно, как мужчина сначала пытался покормить дикое животное хлебом с рук, однако оно решается принять лакомство только после того, как его положили на землю.

Ранее на территории парка «Русская Арктика» журналистам удалось заснять аборигенных новоземельских оленей.

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Роман Кирьянов
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