Пришедший песец попал на видео в Норильске

Житель Норильска снял на видео песца, которого он обнаружил на одной из городских улиц. Видеоролик опубликован в TikTok-аккаунте ia.nikitkaia.

В ролике видно, как мужчина сначала пытался покормить дикое животное хлебом с рук, однако оно решается принять лакомство только после того, как его положили на землю.

Ранее на территории парка «Русская Арктика» журналистам удалось заснять аборигенных новоземельских оленей.