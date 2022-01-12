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В Кремле опровергли связь военных учений с переговорами с НАТО

Пресс-секретарь Песков: российские военные учения не связаны с переговорами с НАТО

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стартовавшие во вторник, 11 января, в Западном военном округе военные учения никак не связаны с переговорами России и НАТО по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что военные учения являются нормальной практикой для любой действующей армии, и Россия имеет полное право проводить любые маневры на своей территории.

Во вторник, 11 января, около трех тысяч военнослужащих приступили к учениям на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей. В ходе учений также задействовано около 300 единиц военной техники.

В Госдепе США заявили, что эти маневры противоречат деэскалации вокруг Украины. По мнению представителя Госдепа Неда Прайса, Россия должна вернуть войска в казармы и объяснить их передвижения.

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Роман Кирьянов
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