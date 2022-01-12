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Россияне без масок побили охранника ТЦ за отказ пропускать их и попали на видео

В Санкт-Петербурге семья побила отказавшегося пропускать их без масок в ТЦ охранника

В Санкт-Петербурге семья побила отказавшегося пропускать их без масок в торговый центр «Охта-Молл» сотрудника охраны. 14-летнего участника драки позже госпитализировали с сотрясением мозга. Видео конфликта опубликовано в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как двое взрослых жителей Петербурга ругаются с охранником возле магазина одежды. Рядом с ними стоит подросток с приспущенной маской. В один момент между ними начинается потасовка. В это время мимо участников конфликта спокойно проходят посетители без масок. Им замечания никто не делает.

По данным издания, сотрудник охраны напомнил посетителям о действующих коронавирусных ограничениях. Известно, что после потасовки 14-летний россиянин оказался в нейрохирургическом отделении больницы.

В ноябре 2021 года пожилая жительница Челябинска без ковид-сертификата подралась с охранником торгового центра, который отказывался ее пропускать.

Анна Щербакова
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