Проект ««Поклонная 9» предложил загадать новогодние желания

Проект «Поклонная 9» предложил пользователям сети Интернет включить силу намерения и загадать для себя перемены, а также узнать, что из фантазий и задуманного сбудется в 2022 году. Для этого им необходимо зайти на сайт спецпроекта «Ленты.ру» и выбрать три сферы, в которых бы они хотели в новом году преуспеть.

Новогодний рандомайзер, по сути, цифровой оракул, разработанный специалистами «Поклонной 9», по запросу расскажет, что может изменится к лучшему, и даст советы, как этого добиться. При этом разработчики постарались сделать рандомайзер не только мудрым, но и веселым. Он должен помочь пользователю включить силу намерения и начать новый год с чистого листа. Проектанты подчеркивают, что в позитивном процессе перемен в этом году многое будет зависеть от самого человека.

Жилой комплекс «Поклонная 9» находится в двух минутах от Кутузовского проспекта и окружен богатой инфраструктурой. Жителям его видовых апартаментов и пентхаусов будет доступен круглосуточный сервис пятизвездочного отеля SO/ Hotel & Resort, включающий консьерж-службу и уборку, собственный фитнес-центр, залы для йоги и панорамный бассейн, SPA-комплекс, хаммам и сауну, а также бизнес-лаундж с коворкингом и конференц-залами.