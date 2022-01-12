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Перекрывший дорогу скорой помощи россиянин объяснил свой поступок

РЕН ТВ: перекрывший дорогу скорой помощи в Туле водитель привел свою версию событий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Перекрывший дорогу скорой помощи в Туле водитель внедорожника привел свою версию событий. Мужчина утверждает, что медики могли развернуться во дворе, но предпочли устроить скандал. Объяснение россиянина опубликовал РЕН ТВ.

Мужчина подчеркнул, что не мог пропустить скорую из-за поломки автомобиля. Россиянин уверяет, что в тот момент, как он выехал во двор, в машине скорой был только водитель. Ни пациента, ни фельдшера в салоне житель Тулы не заметил. По словам водителя иномарки, медики решили «раздуть» ситуацию, и пока фельдшер занималась видеосъемкой, пациентке никто не оказывал помощь, заявляет мужчина.

Ранее сообщалось, что в Туле водитель внедорожника заблокировал выезд машины скорой помощи с пенсионеркой. На опубликованных в сети кадрах видно, что во дворе жилого дома стоит автомобиль скорой помощи. В салоне находятся пожилая пациентка и фельдшер. Дорогу медикам перекрыла иномарка, рядом с ней стоит водитель.

Уточнялось, что медики прибыли на вызов к пожилой пациентке на улицу Щегловская Засека. Фельдшер начал осматривать женщину в салоне скорой, в это время во двор въехал британский внедорожник. Водитель встал поперек дороги, мотивировав свои действия тем, что у него перегрелась коробка передач.

Врачи и очевидцы уговаривали его уступить дорогу, чтобы как можно скорее увезти пациентку, но водитель отказывался. В результате собравшиеся люди оттолкали внедорожник вручную.

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Анна Щербакова
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