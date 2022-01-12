Россиянин из принципа заблокировал выезд машины скорой помощи и попал на видео

В Туле водитель внедорожника заблокировал выезд машины скорой помощи с пенсионеркой. Россиянин пошел на это из принципа. Видео с места опубликовано в Telegram-канале Mash.

На опубликованных кадрах видно, как во дворе дома стоит автомобиль скорой помощи. В салоне находятся пожилая пациентка и фельдшер. Дорогу медикам перекрыла иномарка, рядом с ней стоит мужчина.

По информации издания, медики прибыли на вызов к пожилой пациентке на улицу Щегловская засека. Фельдшер начал осматривать женщину в салоне, в это время во двор въехал британский внедорожник. Водитель встал поперек дороги, мотивировав свои действия тем, что у него перегрелась коробка передач.

Врачи и очевидцы уговаривали мужчину уступить дорогу, чтобы как можно скорее спасти пациентку. Но россиянин пошел на принцип. В результате собравшиеся люди просто оттолкали внедорожник руками. Пенсионерку удалось доставить в больницу, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Москве в результате столкновения скорой помощи и трамвая погиб один человек.

ДТП произошло на площади Абельмановская Застава. По предварительным данным, легковой автомобиль не пропустил карету скорой помощи, из-за чего машина экстренной службы немедленного медицинского реагирования столкнулась с трамваем, следовавшем по маршруту №43.