Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию «Украина.ру», описывая возможные дальнейшие шаги США, заявил, что Вашингтон еще какое-то время может «покачать» юго-западное направление, однако все необходимые действия по проекту «Украина» уже были совершены.

«Люди в Киеве прекрасно понимают, что их вот-вот кинут. Если США Афганистан кинули (а это был их основной союзник вне НАТО), то и их кинут. Мест в самолете тоже на всех не хватит. Поэтому все нервничают, хотя прекрасно понимают, что это уже совсем нерешаемый вопрос, ни для Запада, ни для киевской элиты, созданной в 2014 году абсолютно искусственно», — рассказал политолог.

По его мнению, в настоящее время Украина является для Запада лишь неким символом. Как только тема Украины перестанет тиражироваться в CNN или New York Times, страна сразу перестанет представлять интерес для иностранных государств.

Ранее украинский политический консультант Сергей Быков заявил, что переговоры представителей России и США в Женеве принесли свои плоды для каждой из сторон, однако без содействия с Евросоюзом и Украиной они ни к чему не приведут.