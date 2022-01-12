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Названы отрасли с самым большим ростом зарплат в России

«Авито Работа»: в отрасли «Фитнес, салоны красоты» зафиксирован самый большой рост зарплат

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Медианная зарплата в России в массовых профессиях выросла на 17 процентов в 2021 году, до 35 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа», передает РИА Новости.

Медианная заработная плата — величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже. Отраслью, с самым большим ростом зарплат, эксперты назвали «Фитнес, салоны красоты» — на 33 процента (до 40 тысяч рублей). Также зарплаты значительно выросли с сферах «Автомобильный бизнес» (на 25 процентов, до 50 тысяч), «Управление персоналом» (на 20 процентов, до 40 тысяч), «Транспорт, логистика» (на 19 процентов, до 47,5 тысячи), «Строительство» (на 13 процентов, до 45 тысяч).

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Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере продаж (30 тысяч рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28,5 тысячи рублей), страхования (27,5 тысячи рублей) и образования (25 тысяч рублей). Медленнее всего растет заработок у специалистов в области «Консультирование», «Бухгалтерия и финансы», «Продажи». Эксперты отметили, что компании по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом.

По словам вице-президента по операционному управлению Ancor Алексея Миронова, работодатели не могут найти специалистов, которые обладают нужными им знаниями и навыками.

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Мария Строителева
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