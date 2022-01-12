Азербайджан перевел армию на границе с Арменией в усиленный режим

Азербайджанская армия будет охранять границу республики в усиленном режиме. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана. Решение последовало из-за «неоднократных попыток обострения Арменией» ситуации на границе.

«Подразделения азербайджанской армии в усиленном режиме укрепляют безопасность суверенных территорий и границ нашей страны», — заявили в ведомстве. Усилить боеготовность войск Баку решил ввиду риска обострений на границе, которые якобы специально устраивает Ереван «в нарушение своих обязательств с соответствующими трехсторонними заявлениями».

Новое заявление стало реакцией на очередные столкновения между войсками сторон. По данным азербайджанцев, силы Армении устроили провокации — обстреляли их позиции в ночь на 12 января в районе сел Зейлик, Еллиджа и Чинарли в Нагорном Карабахе. Сообщений о потерях среди азербайджанских солдат нет.

Обстрелы между войсками Армении и Азербайджана, а также другие инциденты на линии соприкосновения не утихают с момента окончания войны 2020 года. Этот конфликт вызван давним этно-территориальным спором Баку и Еревана за регион Нагорного Карабаха, который тянется еще со времен СССР.

Ранее стало известно, что азербайджанцы закидали автомобиль гражданина Армении камнями. В машине находился малолетний ребенок. «Этот инцидент в очередной раз доказывает, что азербайджанские ВС не должны находиться в непосредственной близости от сел и на дорогах Армении», — прокомментировал события армянский омбудсмен Арман Татоян.