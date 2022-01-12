Ветерана Великой Отечественной оставили без воды после коммунальной аварии

Ветерана Великой Отечественной войны, которая проживает в поселке станции Шершни в Челябинске, оставили без воды после коммунальной аварии. В населенном пункте 2 января прорвало трубу, поломку устранили, однако от воды по-прежнему отрезаны десять семей, в числе которых и 92-летняя Анна Самолякова. Об этом сообщает портал 74.ru.

Пенсионерке приходится набирать воду на соседней улице и носить тяжелые ведра. Ни приготовить еду, ни помыться она не может. «Воду стараюсь экономить: набираю кружечку, умоюсь, больше лить нельзя — дефицит! Из еды что-то покупаю в магазине и дома разогреваю, сварить картошечку уже боюсь, только жарю, посуду никак не помыть», — посетовала ветеран.

Самолякова рассказала, что течь, образовавшуюся 2 января, приехали устранять только 8-го числа. Рабочие перекрыли водопровод, отрезав от водоснабжения пять двухквартирных домов.

Иногда ветерану приносить воду помогает сосед, иногда дети. Жильцы обращались в коммунальные службы, однако там заявили, что трубы бесхозные и ремонт делать некому.

«Мне сказали: "Не будем ремонтировать, пока вы не оплатите ремонт лично, так как труба не находится на балансе нашего водоснабжения". Поэтому ездим по всему городу, колонки ищем, от нас ближайшая — в Колупаевке, что в шести километрах отсюда. Но и там, бывает, перемерзнет все — вода не идет», — рассказал сосед пенсионерки.

Как поясняет портал, трубопровод в поселке действительно не передавали никому на баланс и долгое время коммуникации никто не обслуживал. «Бесхозяйных водоводов, особенно в поселках, немало: собственники сетей бросают их и не передают на баланс городу, никто о них не знает», — отметила пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова. По ее словам, письмо в водоканал уже направлено, работы начаты.