Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших коронавирусом в России. Ее слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС.

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование омикрона перед другими линиями, прежде всего дельтой», — отметила она. По ее словам, среди исследуемых ФМБА заболевших россиян доля заразившихся омикрон-штаммом составляет 76 процентов от общего числа заболевших.

11 января в России была зарегистрирована тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, разработанная ФМБА. Благодаря реагентам можно за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты омикрона и дельты.