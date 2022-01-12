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Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших коронавирусом

Руководитель ФМБА Скворцова: доля заразившихся омикрон-штаммом составляет 76 процентов
Вероника Скворцова

Вероника Скворцова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших коронавирусом в России. Ее слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС.

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование омикрона перед другими линиями, прежде всего дельтой», — отметила она. По ее словам, среди исследуемых ФМБА заболевших россиян доля заразившихся омикрон-штаммом составляет 76 процентов от общего числа заболевших.

11 января в России была зарегистрирована тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, разработанная ФМБА. Благодаря реагентам можно за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты омикрона и дельты.

Марина Совина
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