В России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма

Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса зарегистрирована в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. 11 января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие», — говорится в сообщении.

Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике.

В ведомстве добавили, что благодаря реагентам можно за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты омикрона и дельты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заражения омикрон-штаммом зафиксированы в 13 регионах России. По ее словам, случаи инфицирования выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Ленинградской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в республиках Ингушетия и Башкортостан.