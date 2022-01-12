Единственному гею в профессиональном футболе поступили смертельные угрозы

Австралийский футбольный клуб «Аделаида Юнайтед» обратился в полицию из-за смертельных угроз, поступивших игроку команды Джошуа Кавалло. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Исполнительный директор «Аделаиды» Натан Космина уточнил, что речь идет о сообщениях в соцсетях. Он также отметил, что игрок мужественно переживает происходящее.

Кавалло 27 октября признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он является единственным действующим игроком-открытым геем в мировых профессиональных лигах.

Ранее в среду, 12 января, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил о том, что в каждом клубе есть как минимум два гея. Он также уточнил, что игроки боятся делать каминг-аут.