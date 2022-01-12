Поездка россиянина в Таиланд обернулась стрессом и большими тратами

Семейная поездка в Таиланд обернулась для российского туриста стрессом и большими тратами — несмотря на наличие оформленной страховки, мужчине пришлось лично оплатить дорогостоящее размещение в карантинном отеле. Об этом пишет портал TourDom.ru.

Сообщается, что россиянин с супругой и тремя детьми прилетел отдыхать на тайский курорт Пхукет на новогодние праздники. По требованию авиакомпании Etihad перед обратным вылетом, 9 января, туристам пришлось сдать ПЦР-тесты — у отца семейства выявили положительный результат. Мужчина был отправлен на карантин в специальный отель со стоимостью номера три тысячи бат (6,7 тысячи рублей) в сутки.

Путешественник решил покрыть расходы с помощью туристической страховки, которую оформил перед вылетом, однако оказалось, что страховой случай (проживание в гостинице до возможной транспортировки с покрытием до тысячи долларов) наступает лишь при госпитализации.

«Мы же хотим сделать акцент на том, что при выборе авиакомпании имеет смысл заранее ознакомиться с правилами перелета. Если бы перевозчик не требовал обязательной сдачи ПЦР-теста перед вылетом, семья туристов в полном составе могла бы вернуться домой и уйти на самоизоляцию в домашних условиях, сэкономив приличную сумму», — предупреждают специалисты портала.

Ранее в январе российская туристка, решившая перезимовать на острове Самуи в Таиланде, назвала особенности страны, способные омрачить отдых. Девушка описала путешествие фразой «неженкам тут не место». В первую очередь, по ее словам, тропические курорты — плохой вариант для тех, кто боится насекомых.