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Раскрыты подробности поездки Токаева в Алма-Ату

Пресс-секретарь президента Казахстана: Токаев в Алма-Ате встретился с близкими погибших

Фото: globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали раскрыл подробности его поездки в Алма-Ату, где проходили масштабные беспорядки. Об этом в среду, 12 января, сообщает Tengrinews.

По словам Уали, Токаев участвовал в заседании оперативного штаба, встретился с близкими погибших силовиков и посетил пострадавших.

О приезде Токаева в Алма-Ату стало известно утром 12 января. В сети появились кадры, предположительно, с кортежем президента. Официального подтверждения этой информации не было.

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Ранее власти Алма-Аты сообщили, что местный аэропорт останется закрытым до конца действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, то есть до 19 января. В ходе беспорядков воздушный хаб некоторое время находился под контролем протестующих.

Массовые протесты вспыхнули в нескольких регионах Казахстана в начале января из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Вскоре социально-экономические требования сменились на политические, в том числе об уходе из политики Нурсултана Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами.

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Алевтина Запольская
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