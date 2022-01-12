Токаев прибыл в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату

В пострадавшую от беспорядков Алма-Ату прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

В крупнейшем городе Казахстана слышен гул вертолетов, а у дома отдыха президента выставили дополнительную охрану и бронетехнику. В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен кортеж Токаева. Официального подтверждения со стороны властей Казахстана о визите президента пока нет.

В ходе беспорядков в Казахстане бывшая столица республики пострадала больше всего. Очевидцы сравнивали события в городе с Апокалипсисом. По заявлениям правительства, в разграблении города участвовали иностранные граждане и преступники.

Алма-Ата — родной город для президента Токаева. Здесь жили его родители, мать Токаева работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков, а отец входил в Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Город был столицей Казахской ССР практически весь советский период.